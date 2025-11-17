На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води

На тимчасово захопленій Луганщині фіксують перебої у подачі водопостачання через ремонтні роботи. Про це повідомили окупаційне підприємство «Луганськвода».



«На час проведення ремонтних робіт за вказаними вище адресами та в найближчих районах можливі збої в подачі води протягом дня», — йдеться у повідомленні.



Де відсутня вода:



Луганськ: вулиці Луганської Правди, Краснодонська, Бетховена/Комбайна, Кармелюка, Тихоокеанська, Ватутіна/Маяковського, Далекосхідна/Буденного, Щепкіна, Яблучна/Вогнева, Сорокіна, Мухіна, Комунальна, квартали Димитрова, Левченка, Гагаріна, 50; Олександрівськ — вулиці Підгірна, Шевченка, Спортивна, Комсомольська, Першотравнева, Підгірна, Жовтнева.



Станично-Луганський район: село Чугинка – вулиця Леніна;



Краснодонський район: Краснодон — вулиці Свердлова/Чкалова, провулок Володарського; селище Самсонівка — вулиця Жовтнева; селище Краснодон — вулиця Червоноармійська;

Лутугинський район: селище Біле; Лутугіне — вулиця Ломоносова;



Свердловськ: вулиці Партизанська, Ворошилова;



Ровеньки: вулиці Луначарського, Вахрушева, квартали Молодіжний, Шахтарський;



Слов'яносербський район: Зимогір'я — вулиці Менделєєва, Папаніна, Шахтарська, Жовтнева, провулок Жовтневий;



Алчевськ: вулиця Калініна;



Стаханов: вулиці Юних ленінців, Фестивальна; Ірміно — вулиця Лізи Чайкіної;



Кіровськ: селище Донецьке — вулиця Степова;



Перевальський район: Зоринськ — вулиця Жовтнева, водовід на селища Селезнівка, Дельта, 2 БІС, 8 БІС;



Брянка: вулиця Шахтарської дивізії, Мікро-4, квартал 30 років Перемоги;



Антрацит: селище Кам'яний — вулиця Миру;



Червоний Промінь: Вахрушево — вулиця Волгодонська;



Сіверськодонецьк: вулиця Гоголя, проспекти Радянський/Хіміків, Менделєєва/Енергетиків.



Раніше ми писали, що в окупованому Донецьку після чергових перебоїв зі світлом, спричинених ударом по енергооб'єктах, посилилися проблеми з водопостачанням.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»