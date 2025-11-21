ГУР знищив Ка-27 та системи ППО РФ у Криму

У Криму бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» провели успішну операцію, завдавши російській окупаційній армії нових критичних втрат. Про це повідомили у військовій розвідці України.
В ході операції на тимчасово окупованому півострові були вражені такі ворожі цілі:
корабельний багатоцільовий вертоліт Ка-27;
аеродромний радіолокаційний комплекс «Ліра-А10»;
РЛС 55Ж6У «Нєбо-У» ;
РЛС «Небо-СВ» (куполоподібна конструкція);
РЛС П-18 «Терек».
Розвідники оприлюднили унікальні кадри точних ударів по російських системах ППО, а також ефектного ухилення українського апарата від ракети комплексу «Панцир-С1».
«Бонусний естетичний кадр — зафіксований політ зграї перелітних птахів у кримському небі», — додали у ГУР.
Раніше, 10 квітня 2024 року, стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму ліквідовано Ка-27.
Крім того, 21 липня 2024 року в селищі Томіліно під Москвою були уражені два російські вертольоти — ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
