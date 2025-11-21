ГУР знищив Ка-27 та системи ППО РФ у Криму

Вертоліт Ка-27 РФ в об'єктиві дрона ГУР.

У Криму бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» провели успішну операцію, завдавши російській окупаційній армії нових критичних втрат. Про це повідомили у військовій розвідці України.



В ході операції на тимчасово окупованому півострові були вражені такі ворожі цілі:

корабельний багатоцільовий вертоліт Ка-27 ;

аеродромний радіолокаційний комплекс «Ліра-А10» ;

РЛС 55Ж6У «Нєбо-У» ;

РЛС «Небо-СВ» (куполоподібна конструкція);

РЛС П-18 «Терек».

Розвідники оприлюднили унікальні кадри точних ударів по російських системах ППО, а також ефектного ухилення українського апарата від ракети комплексу «Панцир-С1».







«Бонусний естетичний кадр — зафіксований політ зграї перелітних птахів у кримському небі», — додали у ГУР.



Раніше, 10 квітня 2024 року, стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму ліквідовано Ка-27.



Крім того, 21 липня 2024 року в селищі Томіліно під Москвою були уражені два російські вертольоти — ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»