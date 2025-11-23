Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Постраждали діти: наслідки нічного удару по Дніпропетровській області
23 листопада 2025, 09:50

Постраждали діти: наслідки нічного удару по Дніпропетровській області

Від удару дрону спалахнула дев'ятиповерхівка у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА Від удару дрону спалахнула дев'ятиповерхівка у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Сили ППО змогли знищити 15 БПЛА над Дніпропетровщиною, проте, за інформацією Дніпропетровської ОВА, жертв не вдалося уникнути.

У Дніпрі постраждали 14 людей, серед них 11-річна дівчинка. Внаслідок ударів в одному з дев'ятиповерхових будинків спалахнули балкони, а біля приватного сектору спалахнула прибудова та постраждали автомобілі.

У Васильківській та Зайцівській громадах Синельниківського району поранено двох місцевих жителів. Вогонь охопив три приватні будинки, завдавши серйозних руйнувань. У Павлоградському районі обійшлося без постраждалих, проте пошкоджено об'єкти інфраструктури та гаражі.

За інформацією ОВА, противник атакував Нікополь, а також Покровську, Мирівську та Марганецьку громади Нікопольського району, використовуючи FPV-дрони та важку артилерію.

У Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє підлітків 14 та 16 років. «Всі троє зараз відновлюються вдома», — зазначили в адміністрації. У місті пошкоджено інфраструктурні об'єкти та автозаправка.

Наслідки удару по Дніпру. Фото Дніпропетровська ОВА Наслідки удару по Дніпру. Фото Дніпропетровська ОВА

Наслідки удару по Дніпру. Фото Дніпропетровська ОВА Наслідки удару по Дніпру. Фото Дніпропетровська ОВА

Наслідки удару по Дніпру. Фото Дніпропетровська ОВА Наслідки удару по Дніпру. Фото Дніпропетровська ОВА

Наслідки удару по Нікопольщині. Фото Дніпропетровська ОВА Наслідки удару по Нікопольщині. Фото Дніпропетровська ОВА

Наслідки удару по Синельниківському району. Фото Дніпропетровська ОВА Наслідки удару по Синельниківському району. Фото Дніпропетровська ОВА

Наслідки удару по Синельниківському району. Фото Дніпропетровська ОВА Наслідки удару по Синельниківському району. Фото Дніпропетровська ОВА

Наслідки удару по Синельниківському району. Фото Дніпропетровська ОВА Наслідки удару по Синельниківському району. Фото Дніпропетровська ОВА

Наслідки удару по Синельниківському району. Фото Дніпропетровська ОВА Наслідки удару по Синельниківському району. Фото Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, російські військові завдали удару по околицях міста Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Нікополь Дніпро Покровська громада Синельниковський район Мирівська громада
Інше
Руйнування Постраждалі дронова атака
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
22:25
Майже вся окупована Донеччина знеструмлена
14:52
ГУР знищив Ка-27 та системи ППО РФ у Криму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
16:00
Будують вітрину, коли люди без води: окупанти відкрили шматок дороги
15:45
Падіння з 240 метрів: як погоня за планом коштувала життя дев'яти шахтарів
14:10
Передача українських дітей до російських родин: СБУ повідомила про підозру п'ятьом колаборантам
11:00
Окупанти змушують студентів-медиків працювати у військових госпіталях
13:13
На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»
12:22
РФ посилює цензуру на тимчасово окупованих територіях України
02:37
Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина
20:23
Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині. Що відомо
19:03
Як Росія «відкриває» аеропорти у містах, які їй не належать
12:59
Окупований Донецьк частково знеструмлений
09:39
У школах Мелітополя батьків закликають здавати гроші на дрони
08:11
Безпілотники вивели з ладу Зуївську та Старобешівську ТЕС
22:49
На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо
17:00
Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині
16:47
На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води
15:35
«Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:50
З Монахівського кар'єру йде вода: затоплені автобуси спливли на поверхню
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
10:43
Окупанти хочуть запустити «військові тури» по захопленим територіям України
10:43
Точкові удари по інфраструктурі окупованого Донбасу: загарбники підтвердили масштаб збитків
07:12
Масовий блекаут в окупованій Донецькій області: підстанцію у Макіївці виведено з ладу
12:35
Удар по логістиці РФ: детонували об'єкти палива на ТОТ Донецької області та склад БПЛА
17:44
ЗСУ вразили станцію радіолокації, військовий ешелон і особовий склад росіян в окупації
15:50
Сили оборони вийшли з Нововасилівського у Запорізькій області
13:42
Працівники захопленого Бердянського порту третій місяць не одержують зарплату
20:10
ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту
усі новини
17:54
Слов'янськ та Краматорськ під обстрілом: поранено мирних жителів, серед них діти
17:19
Бійці 79-ї бригади зупинили прорив ворога на мотоциклах під Мирноградом
16:37
7-й корпус ДШВ знищив російський танк у Покровську
15:36
WP: США пропонують Україні побудувати «стіну безпеки» в обмін на мирні домовленості
14:44
Заборона на виселення ВПО із тимчасового помешкання: депутати пропонують нові гарантії
13:46
Томагавки замість військ: що стоїть за американським планом
13:16
У Краматорську усувають наслідки вчорашніх ударів
12:14
Росіяни стратили п'ятьох військовополонених ЗСУ під Котлине
11:15
Три хлопці загинули в Краматорську під час російського обстрілу
10:41
Пожежа на Шатурській ГРЕС після атаки дронів у Підмосков'ї
09:50
Постраждали діти: наслідки нічного удару по Дніпропетровській області
08:33
Єрмак очолив переговорників — що обговорять у Швейцарії 23 листопада
16:59
На Донеччині прикордонник знищив важливу ціль окупантів
15:58
«Ми проводимо контрнаступальні дії». Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку
14:40
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного віком від 18 до 58 років
13:11
У житловому будинку Краматорська спалахнула пожежа, є постраждала
12:35
Загарбники вранці атакували околиці Краматорська
11:44
За добу росіяни обстріляли населені пункти Донеччини 10 разів
10:57
У російській Сизрані пролунали вибухи в районі НПЗ, є жертви та поранені
10:32
Війська РФ атакували пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією
10:02
Загарбники вдарили по Краматорській громаді: багато пошкоджень
09:37
Росія запустила одну ракету та понад 100 БПЛА. ППО збила 89 цілей
09:10
Один загиблий та один потерпілий за добу під час обстрілу Донеччини
22:25
Майже вся окупована Донеччина знеструмлена
21:56
У Донецькій області не застосовують графіки погодинних відключень світла: причина
21:09
Трамп упевнений, що Україна втратить Донбас
20:53
У Кабміні заявили про скорочення відключень світла
19:45
В Укренерго повідомили, коли діятимуть графіки у суботу
17:43
Слов'янськ увечері потрапив під обстріл РФ: є пошкодження
17:35
Зарплатна криза охопила всю Росію — розвідка України
усі новини
ВІДЕО
Бійці 79-ї бригади зупинили прорив ворога на мотоциклах під Мирноградом Бійці 79-ї бригади зупинили прорив ворога на мотоциклах під Мирноградом
23 листопада, 17:19
7-й корпус ДШВ знищив російський танк у Покровську 7-й корпус ДШВ знищив російський танк у Покровську
23 листопада, 16:37
Атака дронів на Шатурську ГРЕС. Скріншот Пожежа на Шатурській ГРЕС після атаки дронів у Підмосков'ї
23 листопада, 10:41
Від удару дрону спалахнула дев'ятиповерхівка у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА Постраждали діти: наслідки нічного удару по Дніпропетровській області
23 листопада, 09:50
Прикордонник знищив унікальну мету росіян у Донецькій області. Фото: ДПСУ На Донеччині прикордонник знищив важливу ціль окупантів
22 листопада, 16:59
ЗСУ проводять контрнаступальні дії у районі Покровська. Фото: Володимир Зеленський «Ми проводимо контрнаступальні дії». Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку
22 листопада, 15:58

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір