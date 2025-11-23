Постраждали діти: наслідки нічного удару по Дніпропетровській області

Від удару дрону спалахнула дев'ятиповерхівка у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Сили ППО змогли знищити 15 БПЛА над Дніпропетровщиною, проте, за інформацією Дніпропетровської ОВА, жертв не вдалося уникнути.

У Дніпрі постраждали 14 людей, серед них 11-річна дівчинка. Внаслідок ударів в одному з дев'ятиповерхових будинків спалахнули балкони, а біля приватного сектору спалахнула прибудова та постраждали автомобілі.

У Васильківській та Зайцівській громадах Синельниківського району поранено двох місцевих жителів. Вогонь охопив три приватні будинки, завдавши серйозних руйнувань. У Павлоградському районі обійшлося без постраждалих, проте пошкоджено об'єкти інфраструктури та гаражі.

За інформацією ОВА, противник атакував Нікополь, а також Покровську, Мирівську та Марганецьку громади Нікопольського району, використовуючи FPV-дрони та важку артилерію.

У Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє підлітків 14 та 16 років. «Всі троє зараз відновлюються вдома», — зазначили в адміністрації. У місті пошкоджено інфраструктурні об'єкти та автозаправка.

Наслідки удару по Дніпру. Фото Дніпропетровська ОВА

Наслідки удару по Дніпру. Фото Дніпропетровська ОВА

Наслідки удару по Дніпру. Фото Дніпропетровська ОВА

Наслідки удару по Нікопольщині. Фото Дніпропетровська ОВА

Наслідки удару по Синельниківському району. Фото Дніпропетровська ОВА

Наслідки удару по Синельниківському району. Фото Дніпропетровська ОВА

Наслідки удару по Синельниківському району. Фото Дніпропетровська ОВА

Наслідки удару по Синельниківському району. Фото Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, російські військові завдали удару по околицях міста Краматорськ Донецької області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»