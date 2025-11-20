Окупанти змушують студентів-медиків працювати у військових госпіталях

У Кремлі підписали указ про обов'язкове відпрацювання для студентів-медиків. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



Активісти руху зазначають, що окупаційна влада Криму вже почали реалізовувати цей указ.



Студентам Кримського медуніверситету та медичних коледжів повідомляють про обов’язок відпрацьовувати навчання у військових госпіталях. За відмову передбачено штраф у розмірі потрійної вартості навчання, як зазначено в новому російському указі.



Місцеві медики намагаються уникати роботи у військових госпіталях, і нестача кадрів стала причиною тиску на студентів, яких використовують для покриття кадрових прогалин у системі.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»