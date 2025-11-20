Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Окупанти змушують студентів-медиків працювати у військових госпіталях
20 листопада 2025, 11:00

Окупанти змушують студентів-медиків працювати у військових госпіталях

У Кремлі підписали указ про обов'язкове відпрацювання для студентів-медиків. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».

Активісти руху зазначають, що окупаційна влада Криму вже почали реалізовувати цей указ.

Студентам Кримського медуніверситету та медичних коледжів повідомляють про обов’язок відпрацьовувати навчання у військових госпіталях. За відмову передбачено штраф у розмірі потрійної вартості навчання, як зазначено в новому російському указі.

Місцеві медики намагаються уникати роботи у військових госпіталях, і нестача кадрів стала причиною тиску на студентів, яких використовують для покриття кадрових прогалин у системі.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Крим
Інше
студенти-медики навчання у військових госпіталях
Організації
Жовта стрічка
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Дорога в один кінець
20 листопада 2025, 19:06
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
16:00
Будують вітрину, коли люди без води: окупанти відкрили шматок дороги
15:45
Падіння з 240 метрів: як погоня за планом коштувала життя дев'яти шахтарів
14:10
Передача українських дітей до російських родин: СБУ повідомила про підозру п'ятьом колаборантам
11:00
Окупанти змушують студентів-медиків працювати у військових госпіталях
13:13
На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»
12:22
РФ посилює цензуру на тимчасово окупованих територіях України
02:37
Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина
20:23
Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині. Що відомо
19:03
Як Росія «відкриває» аеропорти у містах, які їй не належать
12:59
Окупований Донецьк частково знеструмлений
09:39
У школах Мелітополя батьків закликають здавати гроші на дрони
08:11
Безпілотники вивели з ладу Зуївську та Старобешівську ТЕС
22:49
На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо
17:00
Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині
16:47
На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води
15:35
«Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:50
З Монахівського кар'єру йде вода: затоплені автобуси спливли на поверхню
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
усі новини
12:28
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
12:25
Російська армія просунулася у Покровську – DeepState
12:24
Камера «Мавіка» зняла удар ФАБ по селу Андріївка на Сумщині
12:00
Війська Росії за добу обстріляли кілька міст Донецької області: поранені чотири людини
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
11:05
Краматорськ та Дружківка повністю без світла
10:51
Росія «шахедами» вдарила по Одесі: у місті виникли пожежі, постраждали п'ять людей
10:21
«Шахеди» атакували будівельну базу у Краматорську: виникла масштабна пожежа, пошкоджені магазини
09:46
Російська авіація скинула авіабомбу на ринок у Запоріжжі: загинули п'ять людей, ще вісім – поранені
09:03
В окупованому Донецьку ввечері пролунали вибухи: повідомляють про масовану атаку БПЛА
22:50
У ЗСУ спростували окупацію Куп'янська, Ямполя та 70% Покровська: раніше Герасимов доповів Путіну про їх захоплення
22:08
У ЗСУ показали удар російської тритонної авіабомби по Мирнограду: це одне з найпотужніших озброєнь РФ
21:38
Буданов розповів, до якого терміну Росія хоче повністю захопити Донецьку область
21:09
Російський безпілотник атакував машину у Костянтинівці: постраждала жінка
20:41
Американський доброволець ЗСУ взяв у полон чотирьох російських військових у Серебрянському лісі
19:38
Зеленський отримав від США «мирний план» Трампа: президент України хоче особисто його обговорити з головою Білого дому
19:02
Відключення світла в Україні. Як діятимуть графіки 21 листопада
18:22
У ЗСУ та МВА відповіли, чи є зараз російські війська у Сіверську: раніше журналіст Bild заявив про прорив оборони
17:28
ЗСУ вночі вдарили по зосередженню російської армії в окупованій Донецькій області
17:11
Армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Донецької області: об'єкти пошкоджені
усі новини
ВІДЕО
Скидання окупантами авіабомби з УМПК на Сумщину. Камера «Мавіка» зняла удар ФАБ по селу Андріївка на Сумщині
21 листопада, 12:24
Наслідки удару по Одесі. Фото: ДСНС Росія «шахедами» вдарила по Одесі: у місті виникли пожежі, постраждали п'ять людей
21 листопада, 10:51
Наслідки удару по ринку у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА Російська авіація скинула авіабомбу на ринок у Запоріжжі: загинули п'ять людей, ще вісім – поранені
21 листопада, 09:46
Окупований Донецьк під час атаки БПЛА. Фото: кадр із відео В окупованому Донецьку ввечері пролунали вибухи: повідомляють про масовану атаку БПЛА
21 листопада, 09:03
Удар російської тритонної авіабомби по Мирнограду. Фото: кадр із відео У ЗСУ показали удар російської тритонної авіабомби по Мирнограду: це одне з найпотужніших озброєнь РФ
20 листопада, 22:08
Полонені окупанти у Серебрянському лісі. Фото: кадр із відео Американський доброволець ЗСУ взяв у полон чотирьох російських військових у Серебрянському лісі
20 листопада, 20:41
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір