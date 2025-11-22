Війська РФ атакували пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією

Росіяни дронами атакували пункт пропуску. Фото: Державна митна служба

Російські війська в ніч проти 22 листопада за допомогою ударних БПЛА пошкодили інфраструктуру поромного комплексу «Орлівка» на кордоні з Румунією. Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.



Міжнародний пункт пропуску «Орлівка» тимчасово припиняє роботу. Наразі вживаються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.





Раніше ми писали, що російська армія в ніч проти 22 листопада атакувала Україну балістичну ракету і 104 БПЛА.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»