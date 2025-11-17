Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
17 листопада 2025, 17:00

В окупованій Херсонській області фіксують нову хвилю примусової мобілізації: чоловіків викрадають і змушують підписувати контракти з військами РФ. Про це повідомляє Народний Спротив України (НСУ).

Російські силовики проводять «перевірки» у Каланчаку, Скадовську та районі Новотроїцького. Після таких рейдів людей силоміць вивозять і примушують підписувати контракти з російською армією.

Місцеві жителі розповідають, що окупанти застосовують фізичний тиск, погрози й психологічний примус. Чоловікам заявляють, що без «служби» їхні родини матимуть проблеми: втрату роботи, блокування оформлення документів та загрози безпеці близьких.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що російські окупанти розпочали примусовий призов мешканців захоплених районів Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, у червні цього року на тимчасово окупованих територіях РФ стартував призов-2025: повістки почали вручати чоловікам віком від 27 до 30 років.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

