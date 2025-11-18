Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині. Що відомо

Пожежа на Зуївській ТЕС. Фото: кадр із відео

18 листопада голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін запровадив режим надзвичайної ситуації регіонального характеру в окупованій Донецькій області. Про це стало відомо з «указу» Пушиліна.



Режим НС запроваджений через обстановку, що виникла після масованої атаки безпілотників на Зуївську та Старобешівську ТЕС. В «указі» йдеться, що на цих ТЕС зруйновані енергогенеруючі установки.



До зони надзвичайної ситуації потрапили міста Донецьк, Горлівка, Дебальцеве, Докучаєвськ, Єнакієве, Іловайськ, Макіївка, Маріуполь, Сніжне, Торез та Харцизьк. Також до зони НС потрапили Амвросіївський, Волноваський, Володарський, Новоазовський, Мангуський, Старобешівський, Бойківський, Шахтарський та Ясинуватський райони.

Нагадаємо, що вночі 18 листопада БПЛА вивели з ладу Зуївську та Старобешівську ТЕС.

Автор: випускник «Новин Донбасу» Євген Мірошниченко