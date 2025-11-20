Падіння з 240 метрів: як погоня за планом коштувала життя дев'яти шахтарів

В окупованому Довжанському районі Луганської області оголошено вирок у справі загибелі та травмування шахтарів на підприємстві «Красний партизан» — трагедії, яка сталася ще 2021 року. Суд, підконтрольний російським окупаційним адміністраціям, визнав докази слідства достатніми, проте сам процес залишив більше запитань, ніж відповідей.

За даними, у кримінальних злочинах визнано винними п'ятеро співробітників шахтоуправління: виконувач обов'язків директора, начальник дільниці, головний механік, його заступник та механік. Їм закинули порушення вимог промислової безпеки та недбалість, що спричинили смерть людей.



Але головне — обставини трагедії, які демонструють системний характер нехтування безпекою в умовах окупації. Як встановило слідство, 6 вересня 2021 року у шахті на глибині 240 метрів обірвався канат пасажирського составу. Візки понесло вниз — з динамічним розгоном і хаотичною тряскою, як заявлено в матеріалах справи.



Працівників буквально викинуло з вагонеток на швидкості. Загинули 9 шахтарів, ще 21 особа отримала тяжкі травми. Шахтарі розповідали, що небезпека помічали до трагедії — обладнання зношене, обслуговування проводилося формально.

Проте керівництво підприємства ігнорувало попередження. За даними слідства, ключовою причиною стала гонитва за виробничим планом: «бажання керівництва виконати показники та уникнути штрафів з боку вищих керівників».

Суд призначив винним від 2 до 4 років колонії-поселення — мінімально можливі терміни для злочинів, які спричинили смерть дев'яти осіб.

