Безпілотники вивели з ладу Зуївську та Старобешівську ТЕС

В окупованій частині Донецької області виведено з ладу два ключові енергооб'єкти

У ніч на 18 листопада на тимчасово окупованій частині Донецької області відбулася масштабна атака на два ключові енергетичні об'єкти — Зуївську та Старобешівську теплоелектростанції. За словами місцевих представників окупаційної адміністрації, ударів завдали безпілотники.



Як стверджується, «енергетична інфраструктура зазнала прицільної атаки дронів», що призвело до серйозних наслідків. У Зугресі безпілотники уразили Зуївську ТЕС. За попередніми даними, було пошкоджено трансформатор другого котла, а основний машинний зал із паровими турбінами та генераторами фактично зупинено.

Після удару частина міста залишилася без світла. Місцеві жителі повідомляли про «спалахи та сильну бавовну», а потім — про повну відсутність напруги електрики в житлових масивах. Старобешівська теплоелектростанція також опинилася під атакою дронів. Там, за повідомленнями, виникло масштабне загоряння, яке не одразу вдалося локалізувати.

Ця ТЕС забезпечує електрикою великий масив окупованих населених пунктів, тож наслідки стали миттєвими — сотні будинків залишилися без електропостачання. Очевидці писали про «стовп вогню і густий дим, який був видно на десятки кілометрів».



Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що через руйнування на двох ТЕС зупинилися котельні, фільтрувальні станції, об'єкти водопостачання, внаслідок чого «знеструмлено багато населених пунктів».

Раніше ми писали, що в ніч на 17 листопада після серії точкових ударів українських дронів по енергетичних об'єктах на тимчасово окупованій території Донецької області без світла залишалося близько 500 тисяч мешканців Донецька, Макіївки, Горлівки та Ясинуватої.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»