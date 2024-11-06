За місяць ДСНС допомогла евакуюватися 100 жителям прифронтових територій Донеччини

Протягом жовтня рятувальники Донеччини евакуювали 100 мешканців прифронтових населених пунктів, серед них 29 дітей та 4 маломобільні особи. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.



За минулий місяць рятувальникам вдалося евакуювати 51 особу, серед яких 2 дітей та 3 маломобільні особи, а також під час посадки на евакуаційний потяг надзвичайники допомогли 49 особам, з яких 25 дітей та 1 маломобільна людина.



Крім співробітників ДСНС евакуацією мешканців прифронтових міст та сіл Донецької області займаються правоохоронці та волонтери. Кожен підрозділ веде свою статистику.



Один із напрямків, де зараз найгостріше стоїть питання евакуації — Курахівське. «Новини Донбасу» раніше показали, як поліцейські допомагають виїжджати людям із Костянтинівки.