У селі Іщенка під час вибуху постраждало подружжя: чоловік загинув

У селі Іщенка Великоолександрівської громади Херсонської області через детонацію вибухівки постраждало подружжя. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Від отриманих поранень на місці трагедії загинув 55-річний чоловік. Мої співчуття рідним і близьким. 53-річну жінку доставили до лікарні у тяжкому стані. У неї – вибухова травма, поранення черева та переломами кісток рук», - уточнив Прокудін.



Нагадаємо, російські військові пошкодили в області чотири приватні будинки, газопровід, господарську споруду та гараж.