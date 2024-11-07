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Армія РФ втратила за добу на фронті 1400 загарбників й 24 артилерійські системи

07 листопада 2024, 07:30

Армія РФ втратила за добу на фронті 1400 загарбників й 24 артилерійські системи

Солдат ЗСУ стріляє по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ Солдат ЗСУ стріляє по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати росіян за добу орієнтовно склали 1400 осіб особового складу, 10 танків та 20 бойових броньованих машин. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Солдати збройних сил України знищили 24 артилерійські системи збройних сил окупантів. Також українська протиповітряна оборона збила 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

До того ж росіяни втратили 78 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й вісім машин спеціальної техніки.

Раніше українські дрони намагалися атакувати головний пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ у Дагестані.

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