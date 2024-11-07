МЗС змусило тайську компанію вибачитися та виправити мапу України

Міністерство закордонних справ України змусило тайську компанію переробити карту України, щоб наша країна була зображена в межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це повідомляється у соціальній мережі фейсбук дипломатичного відомства.



Під час Bangkok International Book Fair 2024 на стенді компанії-розробника програмного забезпечення в Бангкоку - Thinknet Co., Ltd. було виявлено некоректну карту, де АР Крим та м. Севастополь було позначено як частину РФ.

Виправлений на вірний варіант мапи України в Таїланді. Фото: МЗС України

«Після звернення Посольство України в Таїланді компанія перепросила та вилучила неправильні картки з продажу. Організатори виставки також врахували зауваження української сторони, і на наступному заході – Book Expo Thailand 2024 – було представлено продукцію з правильним відображенням території України», — зазначили в МЗС.



Зазначається, що на нових картах АР Крим, м. Севастополь, Донецька та Луганська області чітко позначені як частина України.