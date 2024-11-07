В ОП відреагували на статтю в американській газеті з деталями «мирного плану» Трампа для України

В Офісі президента України прокоментували статтю в американській газеті The Wall Street Journal, в якій наведені нібито деталі плану завершення війни в Україні. Про це пише «24 Канал».

У ОП заявили, що не дуже вірять публікаціям ЗМІ, оскільки президент США навряд чи анонсував би свій план у газеті.

«Загалом можна сказати, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах. А російських вкидів у газетах завжди багато», — прокоментував публікацію WSJ радник президента України Дмитро Литвин.

Нагадаємо, журналісти американського видання WSJ раніше опублікували статтю, де посилалися на розповіді людей з оточення Дональда Трампа. Джерела розповіли про кілька «деталів плану», але зазначили, що остаточне рішення ухвалюватиме виключно Дональд Трамп.