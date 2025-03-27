На Куп`янському напрямку оператори дронів ліквідували 12 російських загарбників, ще 15 — поранено

Росіяни намагалися атакувати позиції ЗСУ. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці на Куп'янському напрямку знищили малі штурмові групи російських окупантів. Як результат — 12 ліквідованих та 15 поранених окупантів. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



Як зазначається, оператори ударних дронів підрозділу РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» вдало відпрацювали в Харківській області протягом трьох тижнів.

«В результаті бойової роботи знищено: 4 укриття ворога, 12 окупантів, ще 15 поранено. Вражений пункт управління БпЛА і збитий FPV-дрон противника, який ніс шипи для скидання на дороги», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що армія РФ активно намагається просуватися у бік траси «Покровськ-Костянтинівка».