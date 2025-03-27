Масована атака дронів на Харків: постраждали 12 осіб, включно з 14-річною дівчинкою та 5-річним хлопчиком

Унаслідок атаки БпЛА на Харків постраждали діти. Фото: кадр із відео

Унаслідок масованої атаки російських БпЛА в Харкові постраждали 12 осіб, серед них 14-річна дівчинка і 5-річний хлопчик. Про це повідомляє Національна поліція України.







«Через ворожі удари пошкоджено складські приміщення, цивільне підприємство, житлові будинки та автомобілі», - зазначають правоохоронці.



За даними Головного управління ДСНС України в Харківській області, усі пожежі, спричинені атакою, повністю ліквідовано.







Увечері 26 березня російські війська завдали масованого удару по Харкову ударними безпілотниками. Зафіксовано вісім влучань БпЛА, що спричинили чотири великі пожежі.



Найбільше загоряння, що охопило 2500 квадратних метрів, сталося у виробничій будівлі. Також горіли складські приміщення та автомобілі.



Нагадаємо, в ніч на 27 березня 2025 року (з 20:00 26 березня) російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» з Воронезької області, а також 86 ударними дронами типу Shahed.