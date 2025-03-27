ЗСУ відбили спробу росіян закріпитися в промисловій зоні Торецька

Спільними зусиллями бійців 93-ї ОМБр «Холодний Яр», 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу та 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха росіяни зазнали поразки у спробі закріпитися в промисловій зоні Торецька. Про це повідомило Оперативне командування «Схід».
Групу окупантів на підході виявили розвідники 28-ї бригади. Після поділу ворога перша трійка штурмовиків пішла на прорив, але була зустрінута щільним вогнем піхоти 93-ї та 53-ї бригад.
Противник також не мав можливості перегрупуватися через скидання з українських дронів. Унаслідок бою єдиний вцілілий російський військовий спробував втекти, але був знищений кулеметним вогнем.
«Пліч-о-пліч — до Перемоги!» - підкреслили українські захисники.
Нагадаємо, понад 200 штурмових дій російської армії за добу фіксується два дні поспіль.
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