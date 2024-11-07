У матчі Ліги чемпіонів у Празі сталася історична подія для України: деталі

У ЛЧ сталася історична подія для України. Фото: УАФ

Уперше в історії на матчі основного раунду ЛЧ («Спарта» – «Брест» – 1:2) відпрацювала повністю українська суддівська бригада (включно з двома арбітрами ВАА) у складі шістьох спеціалістів. Про це пише УАФ.



Головним арбітром виступив Микола Балакін. На лініях йому допомагали Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Обов’язки четвертого арбітра виконував Віталій Романов, за роботу системи ВАА відповідали Олексій Деревінський та Денис Шурман.



«Українська асоціація футболу вітає та пишається нашими рефері й бажає всім представникам суддівського корпусу України нових міжнародних викликів», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, донецький «Шахтар» здобув першу перемогу у Лізі чемпіонів цього сезону.