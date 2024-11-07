Масований удар РФ по Запоріжжю: одна людина загинула, ще 18 – поранені, серед них діти

Наслідки масованого удару росіян по Запоріжжю. Фото: ДСНС

7 листопада внаслідок масованого удару армії РФ по Запоріжжю загинула одна людина, ще 10 – отримали поранення, серед них однорічна дитина. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



Дві людини, у тому числі працівник лікарні, перебувають у тяжкому стані. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.



Оновлено 16:45. У пресслужбі ДСНС України повідомили, що кількість поранених зросла до 18 людей.



Частково зруйнований чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів дитину та передали медикам. Триває пошуково-рятувальна операція.



За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджена будівля лікарні, загорівся автомобіль. Бійці ДСНС загасили пожежу.



Ще за двома адресами пошкоджені 11 одноповерхових житлових будинків. Рятувальники загасили пожежі.



Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що серед поранених три дитини – чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком одного та 10 років.

Нагадаємо, що російські війська ракетами та керованими авіабомбами завдали п'ять ударів по Запоріжжю, є влучання по будинках та лікарні.