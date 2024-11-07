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Україна відновить польоти з «Борисполя» і «Львова» до січня 2025 року

07 листопада 2024, 15:33

Україна відновить польоти з «Борисполя» і «Львова» до січня 2025 року

Польоти в одному з українських аеропортів – «Львів» чи «Бориспіль», відновляться до кінця січня 2025 року, заявив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у Києві, повідомляє «Інткрфакс-Україна».

«Думаю, якщо нам пощастить, то в січні 2025 року у нас буде п'ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати з України», – сказав Еллісон.

За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту «Львів», але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль».

«Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, оскільки він сфокусований на "Борисполі", однак початковий фокус – "Львів". Сім хвилин польоту від Польщі», - сказав старший партнер компанії Marsh McLennan.

Він зазначив, що пасажирські Airbus-320 і Boeing-737, так само як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки щонайменше на три чверті мільярда доларів.

За словами Еллісона, остаточне рішення щодо польотів прийматиметься в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони, ситуації із безпекою.

«Я продовжую говорити, що "Львів" набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так говорю, але я це говорю», — додав він.

Раніше повідомлялося, що відновлення польотів з аеропорту «Бориспіль» є бажаною, але поки що недосяжною метою.

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