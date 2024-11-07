Під Кураховим ЗСУ знищили п'ять російських БТРів

ЗСУ знищили п'ять російських БТРів біля Курахового. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилися фото п'ятьох знищених чи пошкоджених українськими військовими російські БТР-82А. Про це пише канал RST.



Зазначається, що на кадрах один зі знищених БТРів росіян зображений разом із десантом під Кураховим. На фото біля машини розташовані тіла близько восьми окупантів РФ.

Знищений російський БТР із тілами окупантів навколо. Фото: кадр із відео

Варто додати, що на Курахівському напрямку за минулу добу 93 рази росіяни атакували українські позиції.



Вони здійснили атаки поблизу населених пунктів Іллінка, Кремінна Балка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка та Катеринівка.



Нагадаємо, РФ атакувала Україну понад сотнею БпЛА, ППО збила 74 російські цілі.