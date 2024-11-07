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«Тероризують місто та людей»: росіяни дронами полюють на жителів Покровська – МВА

07 листопада 2024, 15:20

«Тероризують місто та людей»: росіяни дронами полюють на жителів Покровська – МВА

Російські окупанти обстрілами добивають критичну інфраструктуру міста Покровськ Донецької області. Про це в ефірі «Суспільне. Студія» повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

За його словами, війська РФ просто тероризують місто та людей.

«Основна проблема – це обстріли. Наше місто повністю обстрілюється артилерією. Немає жодного куточка, де воно б не зачепило, але є зона ураження FPV-дронів. І там справді йде полювання на людей. Тобто росіяни навмисно б'ють по цивільних», – розповів начальник МВА.

Нагадаємо, що у Покровській громаді залишається 18 тисяч людей, серед них майже сотня дітей.

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Інше
Війна обстріли жителі FPV-дрон FPV-дрони

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