«Тероризують місто та людей»: росіяни дронами полюють на жителів Покровська – МВА

Російські окупанти обстрілами добивають критичну інфраструктуру міста Покровськ Донецької області. Про це в ефірі «Суспільне. Студія» повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За його словами, війська РФ просто тероризують місто та людей.



«Основна проблема – це обстріли. Наше місто повністю обстрілюється артилерією. Немає жодного куточка, де воно б не зачепило, але є зона ураження FPV-дронів. І там справді йде полювання на людей. Тобто росіяни навмисно б'ють по цивільних», – розповів начальник МВА.

Нагадаємо, що у Покровській громаді залишається 18 тисяч людей, серед них майже сотня дітей.