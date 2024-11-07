Поліція встановила ще двох російських убивць мирних мешканців Бучі

Слідчі Національної поліції України повідомили про підозру двом російським офіцерам, які вбили мирного жителя Бучі березні 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.



За даними слідства, мешканець Бучі вирушив на місцевий цвинтар разом з іншими городянами для поминок матері одного зі знайомих у річницю її смерті. Їх помітили та вистежили російські солдати.



За інформацією Нацполіції, озброєні окупанти разом із командиром взводу простежили за цивільними та увірвалися до будинку мешканця Бучі: допитали присутніх, наказали здати свої мобільні телефони для перевірки нібито на наявність фото їхньої техніки та листування з представниками українських Сил безпеки та оборони.



Після цього окупанти покинули будинок, заборонивши присутнім виходити надвір під загрозою розстрілу. Двір оточили, коли командир взводу під дулом автомата вивів одного з чоловіків у ліс і розстріляв.



Слідчі Нацполіції встановили причетних до розстрілу окупантів — заступник командира роти і командир взводу першої батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил РФ.

Влітку ювенальні прокурори Офісу генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт щодо російського військовослужбовця, причетного до розстрілу цивільних осіб у Бучі на Київщині.