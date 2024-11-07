На Лиманському напрямі на Донеччині щодня ведуться обстріли з боку російських окупантів. Тут продовжують працювати волонтери та поліцейський загін «Білий янгол», який рятує поранених, вивозить людей у безпечні місця. Також тут забирають тіла загиблих мирних мешканців.



Цього разу поліцейські доправили до лікарні тяжко пораненого жителя Лимана та евакуювали чоловіка з прифронтового села Рідкодуб. Також доставили в морг убитого подружжя із Зарічного: чоловікові було 87 років, його дружині — 86. Російський снаряд наздогнав їх біля власного будинку.



Поліцейські виявили кадри евакуації.

Один із напрямків, де зараз найгостріше стоїть питання евакуації — Курахівське. «Новини Донбасу» раніше показали, як поліцейські допомагають виїжджати людям із Костянтинівки.