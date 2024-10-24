Вбивство полонених військових на Донеччині: Лубінець вже надіслав листи до ООН та МКЧХ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував ймовірне вбивство 4 полонених військовослужбовців Національної гвардії України на Донеччині. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.



«Росія вкотре вчинила військовий злочин і порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими», — зазначив він.



Своєю чергою, Лубінець надіслав листи до ООН та МКЧХ (Міжнародний комітет червоного хреста) для того, щоб міжнародне співтовариство фіксувало ці порушення.



Омбудсмен заявив, що наразі відсутня дієва реакція світу на вбивства військовополонених.



«Неприпустимо, щоб військові злочини ставали буденністю», — резюмував він.



Раніше ми писали, що 24 жовтня стало відомо про черговий військовий злочин російських окупантів. Відомо, що росіяни вбили чотирьох полонених військовослужбовців Національної гвардії України.

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