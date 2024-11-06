У Курській області взято в полон росіянина, який був свідком страт українських військових

Військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ взяли в полон російського військового зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту на території Курської області РФ. Про це повідомили у 47-й ОМБ.



Полонений Юрій Піткевич зізнався, що був свідком страти військових Сил оборони України. Чи брав у цьому участь, наразі невідомо.



За даними ЗСУ, у жовтні 2022 року, відбуваючи покарання в одній із російських колоній, він погодився підписати контракт із приватною військовою компанією «Вагнер». У складі підрозділів ПВК брав спочатку участь у штурмових діях Соледара та Бахмута Донецької області. У червні 2023 року брав участь у «поході» на Москву, яку тоді організував голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.



У червні поточного року Піткевич підписав новий контракт і вступив на службу до 155-ї бригади морської піхоти РФ. У серпні, коли бригаду перекинули на Курський напрямок, брав безпосередню участь у бойових діях як помічник гранатометника.



Наприкінці вересня у районі населеного пункту Глушково став свідком убивства двох українських військовополонених. За його словами, наказ про страту та подальше відсікання голів віддав командир підрозділу. Він назвав ім'я командира та безпосередніх виконавців страти, яка, по суті, є воєнним злочином.

Раніше ми писали, що російські військові вбили українського військовополоненого, відрізавши йому голову та кінцівки.



Також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець розповів, що російські солдати вчинили черговий воєнний злочин на передовій — стратили мечем беззбройного українського військовополоненого.