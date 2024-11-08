ППО України збила 4 ракети та 62 російські БпЛА

ППО України збила 4 ракети та 62 дрони Росії. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 08 листопада 2024 року Росія завдала удару балістичною ракетою «Іскандер-М» з Ростовської області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 і 92 ударними БпЛА «Shahed». Про це йдеться у звіті командування Повітряних Сил ЗСУ.



Крім того, ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.



«Станом на 09.00 підтверджено збиття 4-х керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62-х ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях», - заявили у Повітряних Силах.



Зазначається, що 26 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Нагадаємо, Росія вдарила КАБами по Харкову, зруйнувавши будинки.



Також країна-окупант здійснила масовану атаку дронами на Одеську область, внаслідок обстрілу загинула людина, ще 9 постраждали.