Росіяни вбили чоловіка в селі Даченське Покровської громади

Російська армія у середу, 6 листопада, атакувала село Даченське Покровської громади Донецької області. Відомо про загибель чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Близько 23:00 під час обстрілу з боку російських окупаційних військ села Даченське загинув громадянський житель — чоловік 1997 року народження, який зареєстрований у селі Зелене», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 7 листопада російські окупаційні війська двічі обстріляли Покровськ на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджено будинок.