У РФ заявили, що не атакуватимуть Україну раетами: у ЦПД відповіли

Російський «воєнкор» з нікнеймом Alex Parker заявив, що РФ більше не буде масовано атакувати Україну. Проте керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко спростував цю інформацію.



8 листопада вранці в Мережі з'явилося повідомлення, що нібито «масованих ракетних ударів по території України більше не буде». За словами «воєнкора», «стратегічній авіації сказали видихнути та розслабитися». При цьому удари можуть відновитися, щоб змусити Україну «сісти» за стіл переговорів.



Своєю чергою, Андрій Коваленко закликав українців не вірити російським пропагандистам, крім того, він уточнив, що армія РФ вже накопичує на аеродромах ракети стратегічної авіації.



«Кількість вже дозволяє здійснити обстріл, також готова і сама авіація», — резюмував він.



Раніше ми писали, що російська армія 7 листопада вдарили по Запоріжжю. Загинуло 9 людей.