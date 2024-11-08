Суми під російським ударом: є влучення по критичній інфраструктурі

Російські війська атакували критичну інфраструктуру міста Суми, повідомила обласна військова адміністрація.



«Сьогодні, 8 листопада, ворог завдав ракетного удару (балістика) по критичній інфраструктурі Сумської громади. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються», - повідомили в ОВА.



Днем раніше окупанти скинули 3 УАБи на Краснопільський ліцей. Школа, яку чиновники називають однією з найкращих на Сумщині, частково зруйновано.



Також учора було пошкоджено близько 20 приватних будинків.



Раніше повідомлялося, що окупаційна армія Росії завдала масованого удару по Запоріжжю.