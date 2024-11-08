Скільки грошей Сіверська громада на Донеччині витратила на оборону

Сіверська міська військова адміністрація на Донеччині з початку року витратила майже 67 мільйонів гривень. Майже всі вони спрямовані на посилення оборони громади.



Протягом року для потреб сил оборони громада закупила «зуби дракона», загородження типу «Єгоза», троси, малопомітні перешкоди, будівельні матеріали.



«На захисні споруди було спрямовано понад 6 мільйонів гривень, понад 2 мільйони на "зуби дракона", майже 9 мільйонів на малопомітні перешкоди, 4,7 мільйона на модульні бетонні вироби та понад 3 мільйони на залізобетонні захисні споруди. Також кошти спрямовувалися на закупівлю інших необхідних матеріалів для будівництва укріплень, палива, ремонт автомобілів тощо», — розповів голова Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов.



У Донецькій ОВА зазначили, що робоча група «Прозорість та підзвітність» мала питання щодо однієї з проведених закупівель, на які керівник Сіверської МВА надав докладні роз'яснення. Про яку закупівлю йдеться, не уточнюється.



До складу громади Бахмутського району входить 1 місто — Сіверськ та 6 сіл: Григорівка, Дронівка, Платонівка, Різниківка, Свято-Покровське та Серебрянка.



Як повідомлялося, з початку року у Миколаївській громаді Донецької області на будівництво загороджувальних споруд витратили 400 мільйонів гривень. Усього провели 41 закупівлю на суму майже 405 млн грн.

