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Понад 57 млн гривень дотації отримають 20 громад Донецької області

05 листопада 2024, 10:42

Понад 57 млн гривень дотації отримають 20 громад Донецької області

Двадцять громад Донецької області отримають понад 57 млн гривень додаткової дотації з державного бюджету. Про це повідомило Донецьке регіональне відділення Асоціації міст України.

«Відбувся розподіл додаткової дотації за ІІІ квартал 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Донеччині черговий розподіл додаткової дотації на загальну суму понад 57,6 млн гривень отримають 20 територіальних громад. Кошти підуть на виплату заробітних плат працівникам бюджетної та комунальної сфер.

«Найбільше коштів виділено Шаховській сільській громаді – 17,8 млн грн, та Новогродівській міській громаді – 10,7 млн грн», – зазначив регіональний консультант з бюджетних питань Асоціація міст України Костянтин Гацько.

Він нагадав, що попередній розподіл дотації відбувся у серпні.

Загалом цього року уряд сумарно розподілив уже 28,1 млрд гривень з 33,4 млрд гривень, тобто 84% такої додаткової дотації, передбаченої Законом України «Про Державний бюджет на 2024 рік».

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