РФ запустила по Україні пів сотні дронів — скільки вже збили

Російські окупанти в ніч на 9 листопада завдали удару по Україні безпілотниками типу Shahed та дронами невстановленого типу. Загалом упродовж ночі РФ атакувала українські міста за допомогою 51-го БПЛА. Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних Сил України.



«Станом на 08.00 підтверджено збивання 32-х ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях», — зазначено в повідомленні.



Тим часом 18 російських безпілотників локаційно загублено у різних регіонах України.



Епіцентром удару стала Одеська область.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Як повідомлялося, вранці 7 листопада у Києві російський безпілотник влучив до багатоповерхового будинку, де мешкає посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.