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ППО України сьогодні збила російські ракети та БпЛА: деталі

11 листопада 2024, 09:55

ППО України сьогодні збила російські ракети та БпЛА: деталі

ППО України сьогодні збила 2 російські ракети та 39 БпЛА. Фото: ПС ЗСУ ППО України сьогодні збила 2 російські ракети та 39 БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 11 листопада 2024 року Росія атакувала територію України двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, 74 ударними БпЛА «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39 БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

«30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території», — уточнили у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада Росія атакувала Україну рекордною кількістю дронів.

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