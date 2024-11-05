У мережі з'явилося відео знищення російських «Шахедів» силами ППО

Найбільший в Україні фонд допомоги армії «Повернись живим» опублікував відео знищення російських «Шахедів», які сьогодні атакували територію нашої країни.
«48 ворожих БпЛА та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 знищено сьогодні Силами ППО. Сьогодні, вчора і десятки та сотні попередніх днів — вони виходять на бойові чергування, аби захистити нас від атак з неба», – підписали відео у фонді.
Зазначається, що на відео показано роботу одного з підрозділів ППО на Півдні в одну з таких ночей. Раніше в Києві також зняли момент збиття російського БпЛА.
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