У мережі з'явилося відео знищення російських «Шахедів» силами ППО

З'явилося відео знищення російських «Шахедів» силами ППО. Фото: кадр із відео

Найбільший в Україні фонд допомоги армії «Повернись живим» опублікував відео знищення російських «Шахедів», які сьогодні атакували територію нашої країни.



«48 ворожих БпЛА та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 знищено сьогодні Силами ППО. Сьогодні, вчора і десятки та сотні попередніх днів — вони виходять на бойові чергування, аби захистити нас від атак з неба», – підписали відео у фонді.



Зазначається, що на відео показано роботу одного з підрозділів ППО на Півдні в одну з таких ночей. Раніше в Києві також зняли момент збиття російського БпЛА.