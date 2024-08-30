Вночі дрони атакували три регіони РФ та окупований Крим

Вночі та вранці безпілотники атакували три області Росії та окупований Крим. Фото: Міноборони РФ

Губернатор Калузької області Владислав Шапша вранці 30 серпня повідомив, що на околиці міста збито чотири безпілотники.

«Сьогодні вранці на околиці міста Калуга силами ППО знищено 4 БПЛА. На місцях знищення працюють оперативні групи», — написав він.

Від Калуги до українського кордону — близько 250 кілометрів.

За даними Міноборони РФ, у Брянській області було збито 11 безпілотників, чотири в Калузької, два в окупованому Росією Криму та один у Білгородській області. При цьому губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що дронами були атаковані три населені пункти регіону — село Петрівка, село Бочківка та селище Горьковське. Пошкодження отримали приватні будинки та сільгосппідприємство.

У тимчасово окупованому Криму вибухи пролунали в районі аеродрому Кіровське, а також біля міста Джанкой. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».

За словами очевидців, над Кіровським пролунали чотири вибухи: три в районі аеродрому та один над місцевою залізничною станцією. Також один вибух було чути у районі Джанкоя.

Про постраждалих не повідомляється.