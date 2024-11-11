Курахове під ударом росіян: постраждав місцевий житель, пошкоджені будинки

Російські війська минулої доби, 10 листопада, чотири рази атакували місто Курахове Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, є постраждалий. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



За його словами, загарбники обстріляли місто за допомогою артилерії та FPV-дронів.



«Внаслідок двогодинного обстрілу центральної частини міста Курахове із ствольної артилерії, поранено одну людину, пошкоджено будівлі та споруди, численні багатоповерхівки», — зазначив він.



Крім того, росіяни двічі вдарили дронами по приватному сектору, а також використали ствольну артилерію. Пошкоджено багатоповерхові будинки.



Падун уточнив, що ввечері під удар потрапив будинок, атаку було здійснено КАБами.



Начальник Курахівської адміністрації заявив, що російські окупанти обстріляли село Дальнє та село Ганівку.



Раніше ми писали, що російські війська просунулися на трьох напрямках у Донецькій області, зокрема у Кураховому.