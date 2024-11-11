Rheinmetall та ICEYE забезпечили Україну супутниковими знімками

Компанія Rheinmetall та Україна за підтримки уряду Німеччини підписали контракт про надання послуг супутникової розвідки. Про це повідомляє компанія Rheinmetall у своєму пресрелізі.



Завдяки цій угоді Україна отримує більший обсяг даних від супутників, обладнаних радаром із синтезованою апертурою (SAR) компанії ICEYE.



Ця угода стала можливою завдяки посиленню співпраці між компаніями Rheinmetall та ICEYE, про яку було анонсовано у вересні 2024 року.



В рамках цієї співпраці Rheinmetall отримала ексклюзивні права на продаж супутників SAR військовим та державним користувачам на німецькому та угорському ринках.



Україна почала отримувати нові супутникові знімки від початку жовтня 2024 року. Співпраця передбачає виділення часу роботи супутників та доступу до супутникового угруповання.



Це дозволяє використовувати можливості всього сузір’я супутників ICEYE.