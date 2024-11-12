589 дітей загинули в Україні внаслідок війни — Офіс Генпрокурора

Внаслідок військових дій в Україні постраждали понад 2270 дітей. За даними Офісу Генерального прокурора, станом на 12 листопада за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 589 дітей загинули та понад 1681 дістали поранень різного ступеню тяжкості.

Зазначається, що найбільше дітей постраждали в Донецькій області – 598. Ще 459 – у Харківській, 187 – у Херсонській, 190 – у Дніпропетровській, 133 – у Київській, 154 – у Запорізькій, 117 – у Миколаївській.

Нагадаємо, у Кривому Розі рятувальники знайшли тіло третьої дитини під завалами будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу 11 листопада.