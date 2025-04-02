Ексдепутат Одеської облради отримав 10 років в'язниці

Вищий антикорупційний суд визнав винними ексдепутата Одеської обласної ради Івана Бойченка та колишнього заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Івана Мараховського в одержанні 40 тисяч доларів хабаря. Про це повідомив журналіст Олег Новіков.
Суд засудив Бойченка до 10 років позбавлення волі, а Мараховського — до 8 років. Обох засуджених позбавлено права обіймати певні посади протягом трьох років після відбуття покарання, а також зобов'язано передати державі все майно, що належить їм.
Крім того, Мараховського позбавлено класного чину радника юстиції. Вирок може бути оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів.
Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов про конфіскацію майна колишнього виконувача обов'язків начальника управління податкової служби в Сумській області Артема Снєжка.
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