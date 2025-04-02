Армія РФ вдарила по Дружківській громаді: спалахнула пожежа, пошкоджено будинки

У середу вранці, 2 квітня, Дружківська громада Донеччини потрапила під обстріл. Росіяни атакували селища Куртівка та Торське, а також мікрорайон Гірник у Дружківці. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької міської військової адміністрації Андрій Панков.



«О 4:00 ворог завдав ударів по приватному сектору селищ Куртівка та Торське. Приблизно за годину під обстріл потрапив мікрорайон Гірник, що призвело до пожежі та пошкодження складського приміщення», — йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, обійшлось без жертв. Відомо, що пошкоджено житлові будинки.



Раніше ми писали, що окупаційні війська минулої доби, 1 квітня, кілька разів обстріляли Покровськ Донецької області. Відомо про одну загиблу, також одна мешканка постраждала, її госпіталізували до медичного закладу.