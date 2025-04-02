В «Армія+» додали нові рапорти на звільнення

В «Армія+» з'явилися оновлені рапорти на звільнення. Фото: Міноборони

У застосунку «Армія+» з'явилися шість нових видів рапортів, що стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Оновлення вже доступне в App Store і Play Market. Серед нових видів рапортів:

Звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;

Звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;

Звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;

Звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;

Звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;

Звільнення за станом здоров’я.

Рапорти можна подати за кілька хвилин. Вони включають інфодовідки з роз'ясненнями необхідних документів та покрокові інструкції, які унеможливлюють помилки під час подання.



«Ми цифровізували процес подачі рапортів, зробивши його зручним і зрозумілим для військових», - зазначила заступниця міністра оборони України з цифровізації Катерина Черногоренко.



Нагадаємо, система рапортів в «Армія+» працює із серпня 2024 року. Наразі доступно 26 видів рапортів, а загальна кількість оброблених заявок досягла 330 000.