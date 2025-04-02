В «Армія+» додали нові рапорти на звільнення

У застосунку «Армія+» з'явилися шість нових видів рапортів, що стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Оновлення вже доступне в App Store і Play Market. Серед нових видів рапортів:
Рапорти можна подати за кілька хвилин. Вони включають інфодовідки з роз'ясненнями необхідних документів та покрокові інструкції, які унеможливлюють помилки під час подання.
«Ми цифровізували процес подачі рапортів, зробивши його зручним і зрозумілим для військових», - зазначила заступниця міністра оборони України з цифровізації Катерина Черногоренко.
Нагадаємо, система рапортів в «Армія+» працює із серпня 2024 року. Наразі доступно 26 видів рапортів, а загальна кількість оброблених заявок досягла 330 000.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях