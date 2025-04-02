У США на зустріч із Віткоффом збирається поїхати радник Путіна

Глава Російського фонду національного добробуту Кирило Дмитрієв. Фото: Instagram

Глава Фонду національного добробуту РФ Кирило Дмитрієв відвідає Вашингтон до кінця цього тижня для зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Ця зустріч відбудеться для переговорів щодо зміцнення відносин між країнами. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на джерела.

Візит російського чиновника до Вашингтона стане першим із 2022 року і знаменує собою крок у потеплінні відносин між двома країнами після повернення президента Дональда Трампа на посаду, зазначає CNN.

Дмитрієв – близький радник Путіна. У лютому разом з іншими російськими чиновниками він відвідав Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), щоб розпочати обговорення врегулювання щодо припинення війни в Україні.

Дмитрієв також працював із Віткоффом над звільненням американського вчителя Марка Фогеля.

Телеканал зазначає, що влада США тимчасово зняла санкції з Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для в'їзду до США.