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Росіяни за добу обстріляли три райони Донеччини: десятки пошкоджених та зруйнованих будинків

02 квітня 2025, 11:16

Росіяни за добу обстріляли три райони Донеччини: десятки пошкоджених та зруйнованих будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 1 квітня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач та газопровід. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — йдеться у повідомленні.

 За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:

 Покровський район. У Красному Лимані Мирноградської громади загинула людина, пошкоджено будинок. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 будинки; у Родинському пошкоджено адмінбудівлю. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівку і численні приватні будинки.



Краматорський район. У Лимані зруйновано 3 будинки, пошкоджено 15 будинків , господарчу споруду, лінію електропередач і газогін. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено 19 приватних будинків, лінію електропередач і газогін. У Дружківці пошкоджено нежитлове приміщення. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і лінію електропередач.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків, ще 10 — у Серебрянці.

Раніше ми писали, що 2 квітня Дружківська громада Донеччини потрапила під обстріл. Росіяни атакували селища Куртівка та Торське, а також мікрорайон Гірник у Дружківці. Внаслідок ударів пошкоджено будинки.

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