У США підтримали проєкт закону про посилення санкцій проти РФ у разі відмови від переговорів

П'ятдесят сенаторів США підтримали законопроєкт про санкції у разі відмови РФ від мирних переговорів — мита 500% для країн, які купують російську нафту. Про це пише американське видання Bloomberg.

Зазначається, що половина членів 100-місного сенату конгресу США — 25 республіканців та 25 демократів — підтримали двопартійний законопроєкт про первинні та вторинні санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від переговорів про мир в Україні чи зірве угоду.

За даними Bloomberg, проєкт передбачає:

мита у розмірі 500% на імпорт із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ чи уран;

санкції проти будь-якої країни, яка купує уран із Росії;

заборона фінансовим установам США інвестувати в організації, пов'язані із російським урядом;

заборона громадянам США купувати російські держоблігації.

Головні автори законопроєкту – республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь.

Раніше повідомлялося, що глава Фонду національного добробуту РФ Кирило Дмитрієв відвідає Вашингтон до кінця цього тижня для зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Ця зустріч відбудеться для переговорів щодо зміцнення відносин між країнами.