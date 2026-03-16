Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
РФ може використати від семи до дев'яти мільйонів безпілотників у 2026 році
16 березня 2026, 17:00

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що Росія може використати у 2026 році від 7 до 9 мільйонів безпілотників. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Через масштабне нарощування виробництва дронів у Росії у Європі необхідно переглянути власну оборонну політику та значно швидше посилювати військові здібності.

«Нам треба пам'ятати, що Росія витрачає на свою армію, у перерахунку за паритетом купівельної спроможності, близько 85% всього оборонного бюджету Європейського Союзу. Вона також готова використати від семи до дев'яти мільйонів дронів у 2026 році», — уточнив він.

За його словами, Європі потрібно набагато швидше нарощувати свої оборонні можливості.

«Існує реальна можливість, що ми можемо зіткнутися з російською агресією», — резюмував Кубілюс.

Раніше ми писали, що російські ударні безпілотники на зразок «Ланцет» технічно не здатні долетіти до Києва.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Андрюс Кубілюс
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір