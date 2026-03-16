РФ може використати від семи до дев'яти мільйонів безпілотників у 2026 році

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що Росія може використати у 2026 році від 7 до 9 мільйонів безпілотників. Про це повідомляє «Радіо Свобода».



Через масштабне нарощування виробництва дронів у Росії у Європі необхідно переглянути власну оборонну політику та значно швидше посилювати військові здібності.



«Нам треба пам'ятати, що Росія витрачає на свою армію, у перерахунку за паритетом купівельної спроможності, близько 85% всього оборонного бюджету Європейського Союзу. Вона також готова використати від семи до дев'яти мільйонів дронів у 2026 році», — уточнив він.



За його словами, Європі потрібно набагато швидше нарощувати свої оборонні можливості.



«Існує реальна можливість, що ми можемо зіткнутися з російською агресією», — резюмував Кубілюс.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»