Ексміліціонер знімав відбитки пальців українців в окупованому Куп'янську

Колишній міліціонер знімав відбитки пальців в українців під час окупації Куп'янська. Про це розповів начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.







«На службу до росіян експрацівник системи МВС пішов після захоплення Куп'янська. До 2008 року він був експертом-криміналістом в тоді ще не реформованої міліції. Потім пішов на пенсію. Окупанти дали йому посаду "начальника" в незаконно створеному "експертно-криміналістичному відділенні" у фейковому окупаційному "управлінні внутрішніх справ"», - зазначив Болвінов.



Протягом всього літа 2022 року і до самого звільнення міста колаборант проводив дактилоскопіювання цивільних, яких незаконно утримували росіяни, створював електронну базу українців та виконував всі вказівки окупантів.



Пізніше він втік разом з армією РФ, коли Сили Оборони України звільнили Куп'янськ. Із собою забрав і всю родину.



«Та ми зібрали достатньо доказів його колабораційної діяльності, заочно повідомили про підозру», - сказав начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області.



Нагадаємо, начальник Слідчого управління в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про удар окупантами по багатоповерхівці у Салтівці.