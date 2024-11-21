У мережі з'явилися відео моменту удару міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпру

Момент удару міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпру. ФОТО: кадр із відео

У мережі з'явилися відео приблизно моменту удару російської міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпру. Про це стало відомо з опублікованих кадрів.



Цей запис з різних камер. На відео можна побачити «прильоти» відокремлених бойових частин головної частини ракети.



Це відповідає характеристикам міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубіж», про можливий удар якої писали напередодні Телеграм-канали та ЗМІ.

Нагадаємо, що вранці 21 листопада Росія завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого пошкоджені промислове підприємство, центр реабілітації для людей з інвалідністю та частково зруйнована котельня. Також відомо про двох поранених.



У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що по місту окупанти вдарили, зокрема, міжконтинентальною балістичною ракетою з Астраханської області РФ.