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ППО України збила 88 зі 132 ударних БпЛА РФ

29 листопада 2024, 09:25

ППО України збила 88 зі 132 ударних БпЛА РФ

ППО України збила 88 зі 132 ударних дронів РФ. Фото: ПС ЗСУ ППО України збила 88 зі 132 ударних дронів РФ. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 29 листопада 2024 року Росія атакувала Україну 132 ударними БпЛА «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 88 безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

За даними ПС ЗСУ, 41 БпЛА — втрачено, ймовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник повернувся до Росії.

Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, постраждалим надається допомога.

Раніше Повітряні сили повідомили, що ППО збила над Україною 79 ракет і 35 дронів.

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