В Криму уражено ще три радіолокаційні комплекси РФ

Ілюстративне фото: ГУР МОУ

У п'ятницю, 29 листопада, у тимчасово окупованому Криму ударами пошкоджено три радіолокаційні комплекси (РЛС) Росії. Внаслідок операції української розвідки уражено одну РЛС «Каста-2е2» та дві РЛС «Підліт».



«Вогнева робота з військових об'єктів російських окупантів триває», — зазначили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.



Як повідомлялося, 28 листопада розвідники знищили у Криму російський радіолокаційний комплекс «Підліт». Вартість одного такого складає 5 мільйонів доларів.



Влітку 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів знищив російську станцію радіолокації «Зоопарк-1» під Макіївкою. Також Сили оборони знищили рідкісну російську контрбатарейну РЛС 1К148 «Яструб-АВ».